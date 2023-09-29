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        Çorum'da Hacı Hasan Turan'ın 104. doğum günü kutlandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:05 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:18
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        Çorum'da Hacı Hasan Turan'ın 104. doğum günü kutlandı
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 104 yaşındaki Hacı Hasan Turan'ın doğum günü kutlandı.

        İlçede bazı programlara katılan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile öğretim üyeleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından Altınkoz Sosyal Tesisleri'nde ağırlandı.

        Ailesiyle sosyal tesislere gelen Hacı Hasan Turan için, 104 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü pastası kesildi.

        Yıldırım ile Öztürk, Turan'ın doğum gününü kutladı.

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