Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Çorum'da boşandığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Gazi Caddesi'nde eski eşi Zehra G'yi (44) öldürdükten sonra gözaltına alınan Arif E'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan eski eşinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Zehra G'nin cenazesi, Akşemseddin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.
Otopside, Zehra G'nin vücudunda 16 bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.
Çorum'da dün boşandığı eşi Arif E'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Zehra G, sığındığı mağazadan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.