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        Çorum'da polis ekipleri hatalı araç parklarına karşı denetim yaptı

        Çorum'da hatalı park edilen 19 araç otoparka kaldırılırken, sürücülerine 18 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:06
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        Çorum'da polis ekipleri hatalı araç parklarına karşı denetim yaptı
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        Çorum'da hatalı park edilen 19 araç otoparka kaldırılırken, sürücülerine 18 bin lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yaya kaldırımlarını işgal eden ve hatalı park ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Denetimde kurallara uygun park edilmediği belirlenen araların sürücülerine 18 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücülerden araçlarını uygun bir yere park etmeleri istendi.

        Sürücülerine ulaşılamayan 19 araç ise çekicilerle otoparka götürüldü.

        ​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünce yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokan, hatalı park nedeni ile trafik akışına mani durum oluşturan ve yaya kaldırımlarına park yapan araçlarla ilgili denetim ve çalışmaların devam edileceği bildirildi.

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