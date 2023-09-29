Oğuzlar Kaymakamı Tekin kan bağışında bulundu

Çorum'un Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin ve daire amirleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Çorum Şubesi, Oğuzlar'da gezici kan toplama aracı ile kan bağış kampanyası başlattı.

Kaymakam Tekin de Fatih Caddesi'ndeki aracı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, kampanyaya destek vererek, kan bağışında bulundu.

Sağlıklı her insanın kan vermesi grektiğini vurgulayan Tekin "Kan bağışı ile hem kendi sağlığımız açısından faydalı bir iş yaptığımızı hem de nice hayatlara umut verdiğimizi unutmayalım." dedi.

Tekin, kan bağışı kampanyası başlatan Türk Kızılay personeline ve kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.