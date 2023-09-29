İskilip'te Ahilik Haftası kutlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde Ahilik Haftası törenle kutlandı.

Kaymakam Ramazan Polat, İskilip Ulu Cami yanındaki parkta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, esnaflık kültürünün önemli toplumsal değerlerden olduğunu söyledi.

İlçede 4 haftadır görev yaptığını hatırlatan Polat, "Böyle bir programın düzenlenmesi beni mutlu etti. Bu ilçenin köklü bir geçmişi var. Burada esnaflık kültürü oluşmuş. Bu kültürün korunması gerekiyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu ise Ahi Evran'ın ilk esnaf teşkilatını kurduğunu dile getirerek, esnaf ve sanatkarlarla ahlakı buluşturduğunu kaydetti. Uslu, ilçe halkına çocuklarını sanata yönlendirmeleri çağrısında bulundu.

Ahilik duasıyla devam eden törende, ilçenin emektar esnaflarına plaket verildi.

İskilip'in yöresel ürünlerinin sergilendiği etkinlikte katılımcılara helva ve ekmek ikram edildi.

Törene Belediye Başkan Vekili Murat Kiraz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Müftü Şuayip Güllü de katıldı.