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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:13
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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa yürütülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli takibe alındı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından polis ve jandarma ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 172 gram kubar esrar, hassas terazi, 5 kök kenevir bitkisi, kubar esrar öğütücüsü, 10 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 bin boş makaron ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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