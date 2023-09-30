Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        İ. G. idaresindeki 19 BL 340 plakalı otomobil, Bahar Caddesi'nde H.H.'nin kullandığı 19 AEB 519 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı

        Benzer Haberler

        Çorum'da tarlaya düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da tarlaya düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Çorum'da kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın hastanede hayatını kaybet...
        Çorum'da kamyonetin çarptığı motosikletteki kadın hastanede hayatını kaybet...
        Eski eşini öldüren şüpheli, adliyeye çelik yelekle getirildi (2)
        Eski eşini öldüren şüpheli, adliyeye çelik yelekle getirildi (2)
        İskilip'te Ahilik Haftası kutlandı
        İskilip'te Ahilik Haftası kutlandı
        Oğuzlar Kaymakamı Tekin kan bağışında bulundu
        Oğuzlar Kaymakamı Tekin kan bağışında bulundu