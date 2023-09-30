Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İ. G. idaresindeki 19 BL 340 plakalı otomobil, Bahar Caddesi'nde H.H.'nin kullandığı 19 AEB 519 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.