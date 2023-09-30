Osmancık'ta Çocuk Festivali" yapıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde çocuklar oyun parkında eğlendi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde çocuklar oyun parkında eğlendi.
Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında "Çocuk Festivali" düzenlendi.
Etkinlik kapsamında ilçe merkezindeki kapalı pazar alanına oyun parkı kuruldu.
Osmancık Belediyesinin davetlisi olarak aileleriyle oyun alanına gelen çocuklar, burada geleneksel oyun ve gösterilerle eğlenceli vakit geçirdi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivale katılan çocuklara futbol topu hediye etti.