Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da polisin durdurduğu otomobilden silah ve uyuşturucu kullanma aparatı çıktı

        Çorum'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta silah ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 08:44 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da polisin durdurduğu otomobilden silah ve uyuşturucu kullanma aparatı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta silah ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde A.Ç. (21) idaresindeki 19 ADV 252 plakalı otomobili durdurdu. Polisin dur ihtarı üzerine kenara çektiği otomobilden inerek kaçmaya başlayan sürücü, polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanım aparatları, pompalı tüfek, tabanca ile mermiler ele geçirildi.

        Sürücü ile araçta bulunan U.C.B. (25), E.C.D. (16), E.I. (23) ve N.Ö. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        G.Saray'dan müthiş seri!
        G.Saray'dan müthiş seri!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Aslan geri döndü!
        Aslan geri döndü!
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        ABD'de Ermeni protestoculara polis müdahale etti
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        G.Saray'dan ilginç gol! Top çizgiyi geçti mi?
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        Kayıp başvurusu yapılmıştı! Uçurumda feci son!
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        'Aile'nin yeni sezonundan ilk sahne yayınlandı
        Szymanski göz dolduruyor!
        Szymanski göz dolduruyor!
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        'Ahtapot anne' Nadya Suleman'ın çocuklarının son hali
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Yüksek tansiyonu ilaç kullanmadan düşürmenin 8 yolu!
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        Almanya ile Elon Musk arasında gerilim
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        'Yapay zeka' ile ortaya çıkarılacak!
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!
        'Tarihin sıfır noktası'nda önemli keşifler!

        Benzer Haberler

        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu
        Çorum'da selin gelişi kamerada (3)
        Çorum'da selin gelişi kamerada (3)
        Çorum'da selin gelişi kamerada (2)
        Çorum'da selin gelişi kamerada (2)
        Oğuzlar Kaymakamı Tekin yamaç paraşütünü tanıttı
        Oğuzlar Kaymakamı Tekin yamaç paraşütünü tanıttı
        Çorum'da selin gelişi kamerada
        Çorum'da selin gelişi kamerada
        Osmancık'ta Çocuk Festivali" yapıldı
        Osmancık'ta Çocuk Festivali" yapıldı