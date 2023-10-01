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        Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ne "kardeşlik bayrağı" astı

        Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ne Türk bayrağının yanı sıra kardeş belediyelerin bulunduğu Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Filistin bayraklarından oluşan "kardeşlik bayrağı" astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:15 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:48
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        Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ne "kardeşlik bayrağı" astı
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        Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ne Türk bayrağının yanı sıra kardeş belediyelerin bulunduğu Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Filistin bayraklarından oluşan "kardeşlik bayrağı" astı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de Beyarmudu, Azerbaycan'da Fuzuli ve Filistin'de Kalkilya belediyeleri ile kardeş şehir olduklarını hatırlattı.

        Türkiye ve diğer üç ülkenin bayraklarını Saat Kulesi'ne asarak, kardeş şehirlere destek mesajı vermek istediklerini belirten Aşgın, "Dört bayrağın birlikteliği bizim için çok anlam ifade ediyor. Türk bayrağının yanındaki bütün bayraklar bizim kardeşlerimizi temsil ediyor. Filistin bayrağı Kalkilya'yı, KKTC bayrağı Beyarmudu'nu Azerbaycan bayrağı da Fuzuli ile olan kardeşliğimizi temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Aşgın, şunları kaydetti:

        "Beyarmudu ile sınırda bulunan Pile ve Yiğitler köyünde ciddi gelişmeler yaşanıyor. Orada ısrarlı direnişe rağmen Türk milletinin kararlılığını bir kez daha gösteriyoruz ve Pile-Yiğitler yolunu yapıyoruz. Biz de desteğimizi göstermek için saat kulesine KKTC bayrağını asıyoruz. Filistin'de özgürlük mücadelesi devam ediyor. Filistin'de bizim kardeş şehrimiz Kalkilya var. Buradan Kalkilya'daki kardeşlerimize de selam gönderiyoruz. Oradaki özgürlük meşalesinin de bir gün yanacağına inanıyoruz. Azerbaycan ise Karabağ bölgesinde destan yazıyor. Karabağ'daki Fuzuli ile kardeşliğimizi ilan etmiştik. Fuzuli başta olmak üzere birçok noktada Karabağ bölgesi özgürlüğüne kavuşmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Karabağ'da kalan kısım için bir mücadele ortaya konuldu. Azerbaycan'ın zaferini ilan ettiği Karabağ tekrar Azerbaycan Türkü ile buluşmuş oldu. Tüm mazlumların umudu olan, rengini şehitlerimizin al kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı kardeş ülke bayraklarıyla Saat Kulesi'ne çektik. Bu bayrak ve bu devlet bütün mazlumlara umut olmaya devam edecek."

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