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        Vali Zülkif Dağlı, İskilip'te incelemelerde bulundu

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip'te incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:33
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        Vali Zülkif Dağlı, İskilip'te incelemelerde bulundu
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip'te incelemelerde bulundu.

        Dağlı, Kaymakam Ramazan Polat'ı ziyaret ettikten sonra İskilip Öğretmenevi'nde kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Dağlı, ardından İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe'yi ziyaret etti.

        İlçenin önemli tarihi yapılarından Redif Kışlası'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Dağlı, burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        İlçe ziyareti kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kuran Kursu'nun açılışını gerçekleştiren Dağlı, törenin ardından vatandaşlarla sohbet etti.

        İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezini de ziyaret ederek atölyeleri inceleyen Dağlı, merkezin müdürü Ahmet Faruk İmal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Dağlı, şehit jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın ailesini de ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Ziyarette şehitlerin ruhu için dua edildi.

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