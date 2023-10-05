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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:28
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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
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        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

        Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde bir tekel bayisi önüne gelen bir kişi tarafından iş yerine uzun namlulu silahla ateş edildi.

        Zanlı saldırının ardından olay yerinden motosikletle uzaklaşırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Öte yandan saldırganın iş yerine motosikletle geldiği anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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