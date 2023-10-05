Sungurlu'da "şok uygulama" yapıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri "şok uygulama" yaptı.
Giriş: 05.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:37
Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri "şok uygulama" yaptı.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezinde farklı noktalarda denetim noktaları oluşturdu.
Burada araçları durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler, sürücülerin de GBT kayıtlarını inceledi.
Gece saatlerinde yapılan uygulamada 25 araç ile 40 kişinin incelendiği bildirildi.