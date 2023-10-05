Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da iş yerine tüfekle ateş açan motosikletli saldırganlardan biri karşı taraftan açılan ateşle yaralandı

        Çorum'da bir iş yerine tüfekle ateş eden motosikletli saldırganlardan biri kaçmaya çalışırken karşı taraftan silahla ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da iş yerine tüfekle ateş açan motosikletli saldırganlardan biri karşı taraftan açılan ateşle yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir iş yerine tüfekle ateş eden motosikletli saldırganlardan biri kaçmaya çalışırken karşı taraftan silahla ateş açılması sonucu vurularak yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Eti Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi, iş yerine tüfekle ateş açtı.

        Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi de motosikletli saldırganlara silahla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı tespit edilen motosikleti birkaç sokak ötede terk edilmiş halde buldu. Ekipler, motosiklete kurşun isabet ettiğini belirledi.

        Saldırıyı gerçekleştirenlerden olduğu iddia edilen S.T. (21) ise silahla yaralanması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

        Tedavisi süren S.T, polis tarafından gözetim altında tutulurken diğer saldırgan ve karşı ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Türkiye'de meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının 10 yıl altında
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?

        Benzer Haberler

        Sungurlu'da "şok uygulama" yapıldı
        Sungurlu'da "şok uygulama" yapıldı
        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
        Çorum'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
        Vali Zülkif Dağlı, İskilip'te incelemelerde bulundu
        Vali Zülkif Dağlı, İskilip'te incelemelerde bulundu
        Çorum'da jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
        Çorum'da jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
        Esnafı tedirgin eden, iş yerinin duvarında bulduğu poşet, boş çıktı
        Esnafı tedirgin eden, iş yerinin duvarında bulduğu poşet, boş çıktı
        Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
        Çorum'da 2 kişi bıçaklı saldırıda yaralandı