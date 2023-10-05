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        AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'dan "kongre" açıklaması

        AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" sloganıyla 7 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:26
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        AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'dan "kongre" açıklaması
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        AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" sloganıyla 7 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

        Günay, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" şiarıyla kurulduğunu söyledi.

        AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde halkın teveccühüne mazhar olduğunu belirten Günay, şöyle devam etti:

        "Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur."

        Cumhuriyetin ikinci yüzyılını "Türkiye Yüzyılı" olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını dile getiren Günay, "Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla, daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir." dedi.

        "Hep yeni hep ileri" diyerek eser ve hizmet politikasını bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Günay, şunları kaydetti:

        "Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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