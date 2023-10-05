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        Çorum'da açtığı su kuyusunda kayan toprağın altında kalan kişi öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde arazisinde su kuyusu açan kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:58
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        Çorum'da açtığı su kuyusunda kayan toprağın altında kalan kişi öldü
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde arazisinde su kuyusu açan kişi toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.

        Türkhacılarhanı köyünde yaşayan Erdal Çobaner (52), iş makinesiyle kazdığı su kuyusunda inceleme yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

        Çobaner, toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve Sungurlu Belediyesine bağlı ekiplerce toprak altından çıkarılan Çobaner'in cenazesi, Sungurlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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