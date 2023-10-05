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        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:31
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        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı yaşadığı yeğeni tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Tutaş köyü Taş Köprü mevkisinde Ş.A. ile amcası A.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A, tabancayla amcası A.A'ya ateş etti. Ş.A'nın 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A'nın cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Teslim olan Ş.A. ise karakola götürüldü.

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