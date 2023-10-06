Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı

        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin bir iş yerine tüfekle ateş ederek uzaklaşmaya çalışırken açılan karşı ateşle S.T'nin (21) yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

        S.T'nin olay yerine S.B. (19) ile geldiği, ateş ettikten sonra kaçarken iş yeri sahipleri K.K. (32) ve T.K'nin (26) saldırganlara ateş ettiğini belirleyen ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        Zanlılara ait araç ve adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile 148 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.T, S.B, K.K. ve T.K, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Çorum'da dün akşam Eti Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişi iş yerine tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken karşı taraftan açılan ateş sonucu S.T. yaralanmış, motosikletini birkaç sokak ötede bırakan S.T, kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz

        Benzer Haberler

        Hititlerin başkentinde bulunan tabletteki yeni dili çözmek için uzmanlar ça...
        Hititlerin başkentinde bulunan tabletteki yeni dili çözmek için uzmanlar ça...
        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni tarafından silahla vurulan kiş...
        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni tarafından silahla vurulan kiş...
        Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Ahlatcı Çorum FK, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Çorum'da açtığı su kuyusunda kayan toprağın altında kalan kişi öldü
        Çorum'da açtığı su kuyusunda kayan toprağın altında kalan kişi öldü
        Ciple otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Ciple otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 2 kişi yarala...
        Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 2 kişi yarala...