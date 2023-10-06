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        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını öldüren zanlı tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde amcasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:58
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        Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasını öldüren zanlı tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde amcasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Tutaş köyünde tartıştığı amcası A.A'yı tabancayla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Ş.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı Ş.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Amca A.A'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Alaca ilçesine bağlı Tutaş köyü Taş Köprü mevkisinde dün Ş.A, arazi konusunda anlaşmazlık yaşadığı amcası A.A'yı tabancayla öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, gelen jandarma ekibine teslim olmuştu.

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