Hitit Üniversitesinin yabancı öğrencileri "Çorum'un dış ticaret elçisi" olacak

Hitit Üniversitesinde öğrenim gören 40 yabancı öğrencinin, verilecek eğitimle "Çorum'un dış ticaret elçisi" olması hedefleniyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz bölgesinde sanayi üretimiyle ön plana çıkan Çorum'un dış ticaret potansiyelini güçlendirmek amacıyla Hitit Üniversitesi, OKA ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğiyle "Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı" hayata geçirildi.

Program ile Hitit Üniversitesine kayıtlı 40 yabancı uyruklu öğrenciye 40 saatlik temel dış ticaret eğitimi verilecek.

Eğitimin ardından öğrenciler, ana vatanlarına ilişkin pazar ve müşteri bilgisine ihtiyaç duyan firmalarla eşleştirilerek. Çorum'daki firmaların talepleri doğrultusunda kendi ülkelerindeki hedef firmaların listelerini bu firmalara ileterek ticari bağlantıların kurulmasına aracılık edecek öğrenciler, firmalara güçlü satış kanalı kurabilecek.

Eğitim programının işbirliği protokolü, Hitit Üniversitesinde düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesinde yaklaşık 1300 yabancı uyruklu öğrencinin öğrenim gördüğünü, bu programla firmaların dış ticaretine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Şahin de programla Çorum'un dış ticaret elçilerinin yetiştirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Başaranhıncal ise Çorum'un dış ticaret belgelerinin hazırlanması ve ürünlere yönelik pazar ve potansiyel müşteri araştırması konularında ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Dış ticaret hedef pazarda daha iyi ilişkiler kurmaya yönelik yetişecek ticaret elçileri, Çorum işletmelerine faydalı olacaktır." ifadesini kullandı.

Protokol imza törenine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel de katıldı.