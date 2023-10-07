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        Çorum'da iş yeri sahibinin bıçaklanıp darbedildiği kavga kamerada

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yeri sahibinin aralarında husumet bulunan baba-oğul tarafından darbedilerek bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:49
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        Çorum'da iş yeri sahibinin bıçaklanıp darbedildiği kavga kamerada
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir iş yeri sahibinin aralarında husumet bulunan baba-oğul tarafından darbedilerek bıçaklandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, E.Y. ve oğlu V.Y, aralarında husumet bulunan A.T'ye ait Samsun-Ankara kara yolundaki iş yerine geldi.

        Aralarında çıkan kavgada A.T, E.Y. tarafından darbedildi, V.Y. tarafından da bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan A.T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Zanlı baba ve oğlunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan kavgayı, iş yerindeki güvenlik kamerası kaydetti.

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