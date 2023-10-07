Çorum'da bir berber müşterisi tarafından silahla yaralandı Çorum'da bir berber, tıraş ettiği müşterisi tarafından silahla vuruldu.

Çorum'da bir berber, tıraş ettiği müşterisi tarafından silahla vuruldu.

Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak'taki berber salonuna gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendisini tıraş eden Bilal A'ya tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bilal A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.