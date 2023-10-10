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        Çorum'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

        Çorum'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:04 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:20
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        Çorum'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
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        Çorum'da üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Çarşı Polis Merkezi'ne bağlı devriye ekipleri, Çepni Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bir benzin istasyonunda hareketlerinden şüphelendikleri B.M'nin GBT kontrolünü yaptı.

        Üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, mermi, bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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