Çorum'da polise direnen 3 kişi gözaltına alındı
Çorum'da, yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.
Çorum'da, yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran polise direnen 3 kişi gözaltına alındı.
Buharaevler Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekibi, bir akaryakıt istasyonunda aşırı müzik sesi gelen 42 EF 047 plakalı otomobilin sürücüsü S.A.K'yi (23) sesi kısması için uyardı.
Polis, sesi kısmayan sürücüden aracından inmesini istedi. Sürücünün bunu da kabul etmeyip aracını hareket ettirmek istemesi üzerine tedbir alan polis ekibi takviye kuvvet çağırdı.
Aracından inmek zorunda kalan sürücü ve arkadaşları A.K. (23) ve R.K. (28), polis ekibinin üzerine yürüyünce gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen 3 kişinin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü S.A.K'ye alkollü araç kullanma, ehliyeti yanında bulundurmama ve abartı egzozlu araç kullanma suçlarından 9 bin 79 lira para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.
Ayrıca 3 kişi hakkında polise mukavemet suçu işledikleri gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.