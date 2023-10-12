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        AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'dan Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki

        AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:20
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        AK Parti Çorum İl Başkanı Günay'dan Gazze'nin ablukaya alınmasına tepki
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        AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." dedi.

        Günay, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 10 Ekim'de Gazze Şeridi'ne abluka ilan ettiğini, bölgeye yapılan saldırılarda 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Ablukanın, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yıllardır devam eden insani krizin bir sonucu olduğunu anlatan Günay, Filistin halkının yıllardır temel haklarından mahrum bırakıldığını, yaşam koşullarının her geçen gün kötüleştiğini belirtti.

        Gazze'de ibadethane, hastane ve okulların acımasızca vurulduğuna dikkati çeken Günay, "Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir." diye konuştu.

        Gazze halkının barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü dile getiren Günay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplum, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edilmektedir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

        Sivil yerleşimlerin hedef alınmasını doğru bulmadıklarının altını çizen Günay, şunları kaydetti:

        "Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil, katliamdır. Sivilleri cezalandırmak, kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

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