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        İskilip'teki tarihi çeşmelerin durumu TÜBİTAK desteğiyle belirlenecek

        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünce Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen proje kapsamında, İskilip ilçesindeki tarihi değere sahip 20 çeşmenin hasarının tespit edilerek kayıt altına alınması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:18
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        İskilip'teki tarihi çeşmelerin durumu TÜBİTAK desteğiyle belirlenecek
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        Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünce Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen proje kapsamında, İskilip ilçesindeki tarihi değere sahip 20 çeşmenin hasarının tespit edilerek kayıt altına alınması planlanıyor.

        Tarihi dokusuyla ön plana çıkan ilçedeki çeşmelerin kayıt altına alınması amacıyla Mimari Restorasyon Programı Öğretim Görevlisi Şeyma Seyrek'in koordinatörlüğünde, öğrenciler Burkay Sarıtaş ve Beratiye Altundaş tarafından "Risk Altındaki Tarihi İskilip Çeşmelerinin Belgelenmesi ve Hasar Durumlarının Tespiti Projesi" uygulamaya konuldu.

        TÜBİTAK'tan "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projede saha çalışmaları başladı.

        Seyrek ile öğrenciler, proje kapsamında ilçede tarihi değere sahip 20 çeşmeyi incelemeye başladı.

        Seyrek, AA muhabirine, ilçedeki az hasarlı, tahrip olmuş veya yok olma riski altındaki tarihi İskilip çeşmelerini belgeleyerek hasar analizlerini yapacaklarını söyledi.

        Çeşmelerin ortaya çıkışı ve gelişimiyle ilgili arşiv taraması yaptıklarını belirten Seyrek, "Projemiz risk durumundaki tarihi çeşmelerin krokilerinin çizilerek ölçüldüğü, fotoğraflandığı ve sorunlarının not edildiği alan çalışması, ölçülü krokilerin ölçekli çizimlere çevrildiği ve hasar analizlerinin işlendiği masabaşı çalışması, elde edilen tüm verilerin sistemli olarak kataloglanarak envanter fişlerinin hazırlandığı değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır." bilgisini verdi.

        Araştırmanın ardından sonuçlara ilişkin sergi düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Seyrek, şunları kaydetti:

        "Sergi, çeşmelerin kültür mirası olarak değerlerinin ortaya çıkarılması ve korunması için farkındalık oluşturacak. Oluşacak bu farkındalıkla çeşmelerimizin acil, orta ve uzun vadede restorasyon ihtiyacı belirlenmiş olacak. Çalışmalar, restorasyonda yetkili kurumları sonuçları değerlendirerek harekete geçmeye, restorasyon planlamalarına dahil etmeye yöneltecek birer çıktıya dönüşecektir."

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