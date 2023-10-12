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        Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik hasadı tamamlandı

        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde üreticiler, çeltik veriminden memnun kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:10
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        Pirinçte marka olan Osmancık'ta çeltik hasadı tamamlandı
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        Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesinde üreticiler, çeltik veriminden memnun kaldı.

        "Osmancık 97" markasıyla 1997 yılından bu yana üretilen Osmancık pirincinin tohumdan sofraya uzanan yolculuğunda hasat süreci tamamlandı.

        Yaklaşık bir ay süren hasat sezonunda üreticiler, "Osmancık pirinci" markasıyla dünyaya pazarlayacakları çeltiği ilçedeki fabrikalara taşıyor.

        Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 24 bin dekar alanda çeltik üretimi yapıldığını söyledi.

        Üreticinin mahsulden memnun olduğunu belirten Şahiner, "Bu sene bereketli, verimli bir sezon geçirdik. Osmancık'ta çeltik tarımıyla uğraşan, bu tarımdan ekmek yiyen 750 hanemiz var. Osmancıklı çiftçilerimizin Kızılırmak havzasındaki diğer il ve ilçelerde ektikleriyle 60 bin dekara yakın çeltik ekimi olmaktadır. Bu da Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 5'ine karşılık gelmektedir." dedi.

        Osmancık pirincinin kalitesinin Kızılırmak'ın çevresindeki bereketli topraklar ile iklim şartlarından kaynaklandığını dile getiren Şahiner, "Osmancık'ta yetişen pirinç, aroması ve lezzeti güzel, pilavı da güzel olduğu için tercih edilmektedir. Osmancık pirinci yurt dışında dahi ekiliyor. Bütün marketlerde de Osmancık pirinci satılıyor. Bu, Osmancık'a özgü pirincimizin özelliğidir. Yöremizin havasından suyundan kaynaklanan bir durum." diye konuştu.

        - Verim dekar başına 800 kilogram, randıman yüzde 60 civarında

        İlçede yaklaşık 500 dekar alanda çeltik üretimi yapan Erkan Kanıtemiz ise Osmancık'ta üst düzey kalitede pirinç elde ettiklerini vurguladı.

        Bu yıl hava şartlarından dolayı çeltik ekiminin geciktiğini ancak sonraki hava sıcaklıklarından dolayı hasadın gecikmediğini anlatan Kanıtemiz, şöyle devam etti:

        "Normalde 15 gün daha geç olması lazımdı ama havanın güzel gitmesinden dolayı biraz daha erken oldu. Hasadımız zamanında başladı. Verim dekar başına 800 kilogram, randıman yüzde 60 civarında. Bu da tam istediğimiz bir durumdur. Bu sene kalite, tarla verimi, randıman tam bizim istediğimiz şekilde. Pirincin kalitesi de iyi. Bu seneki çeltik hasadında bir sıkıntı olmadan işimize devam ediyoruz."

        Kanıtemiz, gelecek yıllarda kalite ve verimin daha da artırılması için daha çok bilimsel yöntem kullanmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Öte yandan ilçedeki son çeltik hasadı çalışması, dron ile görüntülendi.

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