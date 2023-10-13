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        Coğrafi işaret tescilli İskilip çileğinden lokum ve kolonya üretildi

        Çorum'un İskilip Belediyesince bir süre önce coğrafi işaret tescili alınan İskilip çileğinden aromalı lokum ve kolonya üretimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:00
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        Coğrafi işaret tescilli İskilip çileğinden lokum ve kolonya üretildi
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        Çorum'un İskilip Belediyesince bir süre önce coğrafi işaret tescili alınan İskilip çileğinden aromalı lokum ve kolonya üretimine başlandı.

        İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı 2011'de, Şeyhköy köyünde deneme üretimine başlanan çilek, zamanla ilçenin en önemli tarımsal ürünü haline geldi.

        Atıl arazilerin çilek tarlalarına dönüştüğü ilçede her yıl hasat edilen binlerce ton çilek, taze olarak tüketiciye sunulmasının yanı sıra İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Ziraat Odasının girişimiyle kurulan tesiste dondurulup kurutularak farklı bir ürün haline getiriliyor.

        İskilip Belediyesince de çilek aromalı lokum ile kolonya üretimi gerçekleştirildi. Lokum ve kolonya, Belediyenin tanzim satış mağazası ile internet aracılığıyla satışa sunuldu.

        İlk etapta 2 bin 700 litre kolonya, 1 ton 200 kilogram da lokum üretildi.

        Belediye Başkanı Ali Sülük, AA muhabirine, 12 yıl önce bir dönüm alanda deneme amacıyla yaptıkları üretimin ilçenin kaderini değiştirdiğini söyledi.

        Son yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçildikten sonra çilekle ilgili çalışmalara ağırlık verdiğini belirten Sülük, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüm döneminde İskilip çileğine organik tarım sertifikası aldık. Bu sayede çileğimiz, İstanbul ve Ankara'daki organik pazarlarda yer buldu. Belediye Başkanı olduktan sonra kaymakamlarımızın destekleriyle İskilip'te çilek üretimi önemli bir ekonomik güç haline geldi. Bugün bölgemizde organik çilek üretimi yapılan tek ilçeyiz." diye konuştu.

        İskilip çileğine 6 Ekim'de Türk Patent ve Marka Kurumundan da coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını dile getiren Sülük, çileğe önemli bir özellik kazandırdıklarını vurguladı.

        İskilip çileğinden katma değerli ürün elde etmek için çeşitli yatırımlar yapmayı planladıklarını anlatan Sülük, "İskilip çileğini katma değerli ürüne dönüştürmek için ilk olarak lokum ve kolonya ürettik. Sonraki dönemde el kremi, oda parfümü, araç kokusu gibi üretimi çeşitlendirerek üretim ve pazarlamayı artıracağız." bilgisini verdi.

        Sülük, tescil sürecinin ardından çileğe talebin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Coğrafi işaret tesciliyle büyük ihracatçı firmalardan talep gelmeye başladı. Toplam üretimimizle karşılayamayacağımız miktarlarda talep alıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Firmalarımıza İskilip'te üretim yapmaları ve buradan pazarlamaları konusunda davette bulundum. İnşallah daha büyük alanlarda üretim yaparak çileğin hem ilçemize önemli katma değer sağlayacağına hem de işsizlik yönünden katkıda bulunacağına inanıyorum."

        Coğrafi işaret tescilinin özellikle Avrupa ülkelerine ihracatta avantaj sağladığının altını çizen Sülük, organik tarım sertifikasına sahip İskilip çileğinin lezzetinin yanı sıra yasal altyapısıyla oldukça avantajlı bir ürün haline geldiğini sözlerine ekledi.

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