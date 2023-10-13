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        Çorum'da silahla vurulan kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:09
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        Çorum'da silahla vurulan kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde, bir kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İbrahim Erdem'in (63) ölü bulunmasının ardından Alaca İlçe Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

        Cinayeti işlediği belirlenen C.A, jandarma ekiplerince olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

        Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.

        Ankara'da ikamet ettiği ve yaz döneminde Çorum'a geldiği öğrenilen İbrahim Erdem'in cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.

        Erdem ile cinayet zanlısı C.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.A'nın tabancayla ateş ederek Erdem'i öldürdüğü tespit edildi.

        Alaca ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında 10 Ekim'de İbrahim Erdem park halindeki otomobilinin yanında silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

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