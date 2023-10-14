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        Çorum'da otomobille traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:40
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        Çorum'da otomobille traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ADT 882 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolu 6. kilometresinde Ş.A. (72) yönetiminde 19 SC 465 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan M.A. (38), Ö.S. (25), H.D. (23) ve İ.M.Ç. (17) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.M.Ç, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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