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        Çorum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:03
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        Çorum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Mustafa T. (36) idaresindeki 06 FFM 93 plakalı otomobil, Ata Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu Y.A.J'ye (13) çarptı.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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