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        Alaca'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü 100 etkinlikle kutlanıyor

        Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü için organize edilen 100 etkinlikle gençlerin Cumhuriyet bilincinin pekişmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:16 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:30
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        Alaca'da Cumhuriyetin 100. yıl dönümü 100 etkinlikle kutlanıyor
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        Çorum'un Alaca ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü için organize edilen 100 etkinlikle gençlerin Cumhuriyet bilincinin pekişmesi hedefleniyor.

        Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediyesi, ilçe halkının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlaması amacıyla "Cumhuriyetin 100'üncü yılına 100 Etkinlik Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında, ilçedeki ana sınıfından üniversiteye kadar her yaştan öğrenciler için 29 Ekim'e kadar her gün farklı içeriklerde 100 etkinlik hazırlandı.

        2 Ekim'de başlayan etkinlikler kapsamında öğrenciler, Alaca'da yaşayan 23 gazi ile 9 şehit ailesini ziyaret etti.

        Proje kapsamında Cumhuriyet yürüyüşünden sema gösterisine, çevre temizliğinden okul içi yarışmalara kadar çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler, Cumhuriyet temalı kitaplar okudu.

        Proje kapsamında köy okulları ile Kur'an kurslarında öğrenim gören 150 öğrenci kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde eğlenceli bir gün geçirdi.

        Proje kapsamında AVM'de açılan sergiyi gezen öğrenciler, öğle yemeğinin ardından sinema salonunda "Yıldız Tozu" adlı filmi izledi.

        Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da çocukların Cumhuriyet coşkusuna ortak oluyor.

        Aytemür, AA muhabirine, Alaca'nın yüzünü Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde göstermek istediklerini söyledi.

        Proje kapsamında yaptıkları etkinliklerin tamamında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını vurguladıklarını belirten Aytemür, "Ülkemizin ve ilçemizin hafızasını ve hatırasını önemsiyoruz. Bu hafızayı, cumhuriyetin 100. yılında Alaca'nın 100'ü Projesi" ile insanlarımıza göstermek istedik. Hem 100. yılı hatırlamak, hem de Alaca'nın yüzünü göstermek amacıyla." dedi.

        Alaca Belediye Başkanı Şaltu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü cumhuriyete yakışır şekilde kutlamak istediklerini vurguladı.

        Etkinliklerin 29 Ekim'e kadar yürüyüş, bisiklet yarışı gibi etkinliklerle devam edeceğini belirten Şaltu, "Sportif faaliyetler, müzik dinletileri, halk dansları gösterileri, resim sergileri, şiir ve kompozisyon yarışması gibi etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca 100 öğrencimiz Cumhurbaşkanımıza göndermek üzere mektup yazıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da esnafımızın, halkımızın katılacağı çok büyük bir etkinlik hazırlıyoruz. Konserler, gösteriler olacak. Allah'ın izniyle cumhuriyetin 100. yılını her gün kutluyoruz. Allah bundan sonraki yüz yılları da çocuklarımıza kutlamayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

        Projede özellikle gençleri hedef aldıklarına dikkati çeken Şaltu, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizde cumhuriyet bilinci ve şuuru oluşturmak istiyoruz. Müzik yarışmaları, resim sergileri, gösteriler gibi etkinliklerimizin tamamında 100. yılla ilgili başlıklar var. Bu projenin çıkış noktası şu. Türk milleti çok büyük devletler kurdu ancak bunlardan bildiğim kadarıyla 4 veya 5 tanesi 100 yıldan fazla yaşadı. Bunlardan biri de Türkiye Cumhuriyeti. Bu bilinci çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bugün buralara geldiysek, bu mekanlar bize hizmet ediyorsa bunun tamamı cumhuriyet ve cumhuriyeti kuranlar sayesinde olmuştur. Gazilerimizi, şehitlerimizi hatırlamak, onlarla ilgili bilgileri çocuklarımıza aktarmak ve benzer duygular uyandırmak amacıyla böyle bir proje hazırladık. "

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