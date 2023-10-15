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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:21
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        Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Y.E.T'nin (17) kullandığı traktör, Örübağ köyünde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki ablası Ayşenur T. (20), sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ayşenur T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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