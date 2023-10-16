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        Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 00:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 00:57
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        Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı
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        Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Eyüp K. ve Hakan Ö. ile Muhammed Ö. arasında Cumhuriyet Caddesi'nde tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Muhammed Ö., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak sığındığı otomobilden alınan Muhammed Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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