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        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü

        Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 02:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 02:23
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        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
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        Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Erkan Etyemez (37) idaresindeki 19 ADY 743 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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