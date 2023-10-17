Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir kişi havalı tabanca ile kendisini gözünden vuran arkadaşını bıçakladı

        Çorum'da bir kişi, havalı tabanca ile kendisine ateş eden arkadaşını bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da bir kişi havalı tabanca ile kendisini gözünden vuran arkadaşını bıçakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da bir kişi, havalı tabanca ile kendisine ateş eden arkadaşını bıçakla yaraladı.

        İddiaya göre, M.D. (22), Şenyurt Caddesi'ndeki evinde şakalaştığı Azerbaycan uyruklu arkadaşı I.S'yi (19) havalı tabanca ile ateş ederek gözünden yaraladı.

        Bunun üzerine I.S. de M.D'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        I.S. kendi imkanlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        M.D. de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çorum'da Alzheimer hastası mezarlıkta ölü bulundu
        Çorum'da Alzheimer hastası mezarlıkta ölü bulundu
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü
        Çorum'da otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü
        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı 3 kişi öldü
        Çorum'da TOKİ'nin 743 konutun teslimine başlandı
        Çorum'da TOKİ'nin 743 konutun teslimine başlandı