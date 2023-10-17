Çorum'da bir kişi havalı tabanca ile kendisini gözünden vuran arkadaşını bıçakladı Çorum'da bir kişi, havalı tabanca ile kendisine ateş eden arkadaşını bıçakla yaraladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:35 facebook

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