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        Çorum Valisi Dağlı 2 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarla asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:20
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        Çorum Valisi Dağlı 2 aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarla asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edildiğini belirtti.

        Dağlı, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos'ta göreve başladığında emniyet ve asayişi, huzur ve sükunu temini öncelik olarak belirlediklerini söyledi.

        Emniyet ve jandarmanın tüm birimleriyle bu konuya yoğunlaştıklarına işaret eden Dağlı, "Çorum'daki görevimizde 2 ayı tamamlamış bulunmaktayız. Emniyetimizin şehir merkezinde, jandarmamızın ise kırsalda yoğun çaba ve gayretleri sonucu emniyet ve asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edilmiştir." dedi.

        Çorum'da son 2 ayda İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 184 şok ile 75 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini dile getiren Dağlı, 46 bin kişiye kimlik kontrolü yapıldığını, hakkında yakalama kararı bulunan 197 kişinin yakalandığını, kayıp ihbarı olan 59 kişinin bulunduğunu bildirdi.

        Denetlenen 34 bin 500 araçtan 8 bin 500'ünün sürücüsüne idari para cezası uygulandığını aktaran Dağlı 211 aracın trafikten men edildiğini kaydetti.

        Dağlı, 19 şüphelinin tutuklandığı kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 2 kilogram esrar, 3,2 kilogram bonzai, 10 bin sentetik ecza hapı ile çok sayıda uyuşturucu madde ile 36 ton kaçak gübre, 180 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildiğini vurguladı.

        Vali Dağlı yakalanan 2 DEAŞ üyesinin de sınır dışı edildiğini belirtti.

        - Jandarma olayların yüzde 97'sini aydınlattı

        İl Jandarma Komutanlığının kırsal bölgedeki 1055 olaydan 1030'unu aydınlattığını, 25 olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, jandarmanın olay aydınlatma oranının yüzde 97 olduğuna dikkati çekti.

        Jandarma ekiplerinin uygulamaları neticesinde 326 aranan kişinin yakalandığını, 30 aracın da bulunduğunu belirten Dağlı, terörle mücadele kapsamında DEAŞ ile PKK, TKP/ML ve FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 5, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan da 8 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

        Dağlı, jandarmanın kaçakçılık ve narkotik suçlarla yönelik operasyonlarında 500 bin kök haşhaş bitkisi, uyuşturucu madde, yurda kaçak yollarla sokulmuş içki ve tütün ele geçirildiğini, yakalanan 26 düzensiz göçmenle ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

        Trafik jandarma ekiplerinin son 2 ayda yürüttüğü denetimlerde 907 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden para cezası uygulandığına dikkati çeken Dağlı 271 aracın da trafikten men edildiğini vurguladı.

        Bundan sonraki süreçte de suç ve suçluların üzerine kararlılıkla gideceklerini işaret eden Dağlı, Çorum'u Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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