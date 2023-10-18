İskilip'in yeni üniversite öğrencileri İskilip dolması ile karşılandı Üniversite eğitimi için Çorum'un İskilip ilçesine gelen öğrenciler, ilçenin saray lezzetlerinden İskilip dolması ikramı ile karşılandı.

Üniversite eğitimi için Çorum'un İskilip ilçesine gelen öğrenciler, ilçenin saray lezzetlerinden İskilip dolması ikramı ile karşılandı.

İskilip Belediyesi, yeni akademik yılın başlaması nedeniyle Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerini Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen kaynaşma etkinliğinde ağırladı.

Belediye Başkanı Ali Sülük, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere İskilip'te kendilerini gurbette gibi değil, evlerinde hissetmelerini söyledi.

İskilip'in tarihiyle, kültürüyle önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirten Sülük, "Herhangi bir sıkıntınızın olması durumunda İskilip Belediyesinin kapısının her zaman açık olduğunu bilmenizi isterim. Burası sizin için bir gurbet değil, İskilip tarihiyle, kültürel dokusu ve kültürü ile size çok şey katacaktır." dedi.

İskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir ise üniversite öğrenimi için İskilip'i tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin İskilip'te huzurlu ve kaliteli eğitim almaları için bütün kurumların gayret gösterdiklerini dile getiren Özdemir, "Belediye Başkanımız Ali Sülük beye huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hem bu mekanı bize açtı hem sizlere İskilip'in yerel yemeği İskilip dolması ikramında bulunacak. Karşılığında sizden beklentimiz, derslerinize güzel çalışacaksınız. Devlete, vatana, millete, ailenize faydalı birey olacaksınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 400 öğrenciye, Osmanlı'da paşaların sefere çıkmadan yediği için "sefer yemeği" olarak bilinen İskilip dolması ikram edildi.