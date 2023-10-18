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        Çorum FK, lider Eyüpspor'dan 3 puan almak istiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:34 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:53
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        Çorum FK, lider Eyüpspor'dan 3 puan almak istiyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanlarda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

        Tam, AA muhabirine, güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını bildiklerini söyledi.

        Teknik ve taktik hazırlıkların devam ettiğini belirten Tam, "Bu hafta güçlü bir rakiple, lig lideriyle maçımız var. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyenlere keyif vereceğiz. Umarım puanları elde eden takım biz oluruz." dedi.

        İki deplasman maçı ve lige verilen aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacaklarını dile getiren Tam, "Taraftarımız bizi geldiğimiz günden beri destekledi. Taraftarın güçlü desteğine ihtiyacımız var. Umarım Eyüpspor maçında bize güçlü destek verirler." diye konuştu.

        Tam, kart cezası biten Michal Nalepa ile sakatlığı bulunan Ahmet Sağat'ın iyileşerek takıma katılmasıyla kadroda eksik oyuncuları kalmadığını kaydetti.

        Bu yıl ayakları yere sağlam basan bir takım oluşturarak ilk kez yer aldıkları Trendyol 1. Lig'e renk katmayı hedeflediklerini dile getiren Tam, takım olarak gelişimlerini her hafta sürdürdüklerini vurguladı.

        Kaybettikleri maçlarda kendilerini objektif değerlendirerek gelişimlerine katkı sağladıklarına dikkati çeken Tam, şunları söyledi:

        "Lige renk verdiğimizi düşünüyorum. Seyircimiz bizden daha iyisini istiyor, biz de onları mutlu etmek için olağanüstü çaba gösteriyoruz. Oyuncularım formalarına, görevlerine, sorumluluklarına sahip çıkıyor, her geçen gün biraz daha gelişiyoruz. Bu güçlü oyunu sonuçlara da yansıtmamız gerekiyor."

        Tam, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Hiçbir halktan insanın, çocuğun ölmesini istemiyoruz. Artık savaşların son bulmasını istiyoruz. Her ülkede iyi insanların olduğuna inanıyoruz, artık bu tür üzücü hadiselere daha fazla tepki göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Defans oyuncusu Erkan Kaş ise fiziki ve ruhsal açıdan iyi durumda olduklarını aktardı. Başarı için çok istekli bir takım olduklarının altını çizen Kaş, şunları kaydetti:

        "Yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu hafta içeride oynayacağımız maça çok iyi hazırlanıyoruz. İç sahada iyi oyunumuz var, bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi futbola odaklı bir takımız. Bunu geliştirerek skorlar alacağımızı düşünüyoruz."

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