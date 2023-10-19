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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 7 yeni hizmet aracı dualarla hizmete alındı

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla temin edilen 7 hizmet aracının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:30
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        Çorum Emniyet Müdürlüğünün 7 yeni hizmet aracı dualarla hizmete alındı
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliştirme ve Dayanışma Derneği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla temin edilen 7 hizmet aracının hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Kur'an tilavetiyle başlayan törende araçların kazasız şekilde kullanımı için dua edildi.

        Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Emniyet Derneğince emniyet teşkilatına 7 yeni araç kazandırıldığını söyledi.

        Emniyet teşkilatının ne kadar fazla araç ve donanıma sahip olursa o kadar fazla suç ve suçlunun üzerine gidebileceğini vurgulayan Dağlı, "Bu 7 araç demek, 7 ekibin fazla çıkarılması demek. Bugünlerde özellikle gece saatlerinde çok daha fazla ekip çıkartıyoruz. Bu 7 araç da bu anlamda çok önemli görevler icra edecek." dedi.

        Suç ve suçluların üzerine gitmeye devam edeceklerinin altını çizen Dağlı, "Bunun için de tüm kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışmak birinci önceliğimiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Araçların emniyet teşkilatına kazandırılmasında katkısı bulunan kurumlara teşekkür eden Dağlı, "Hayırlı, uğurlu olsun. Allah tekerlerine taş değdirmesin." ifadesini kullandı.

        Dağlı, kamu kuruluşlarıyla el ele vererek Çorum'un daha huzurlu ve yaşanabilir bir il olması için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından kurban kesildi.

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