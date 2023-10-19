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        Çorum'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:06
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        Çorum'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        M.F. (66) idaresindeki 19 HF 019 plakalı otomobil, Fındık köyü yolunda, E.Ş'nin (54) kullandığı 19 HP 616 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.M. (68) ve G.M. (49) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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