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        Çorum'da genç istihdamına yönelik "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" tanıtıldı

        Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:36
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        Çorum'da genç istihdamına yönelik "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" tanıtıldı
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        Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliğince hayata geçirilen "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi" tanıtıldı.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığınca yürütülen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında desteklendiğini söyledi.

        Türkiye'de ve dünyada ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin bulunduğunu belirten Dağlı, "Ülkelerdeki sosyolojik konular bizde ne ise dünyanın pek çok yerinde de aynı. Örneğin mesleki eğitime ilgisizlik bizde ne ise dünyanın pek çok yerinde de aynı. Ara eleman ihtiyacı bizde ne ise dünyanın gelişmiş ülkelerinde de aynı. Bu manada Avrupa Birliği'nin bu önemli projesi gerçekten ilimiz için çok faydalı olacak." dedi.

        Kentin AB projesinin uygulandığı 32 il arasında yer almasının büyük şans olduğunu dile getiren Dağlı, "Proje ile gençlerimizin en azından bir bölümünün işsizlik ortamından çıkarılmak suretiyle kendilerine güvenen, geleceğe güvenle bakan ve iş sahibi olan bireyler olmaları sağlanacaktır." diye konuştu.

        İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur da 32 ilde 58 projeye destek verdiklerini, Çorum'da devam eden iki proje için de 750 bin avro kaynak sağladıklarını anlattı.

        Projelerin başarıyla tamamlanması temennisinde bulunan Dur, şunları kaydetti:

        "Arıları Yaşat, Geleceğini Kazan Projesi, İŞKUR olarak hayalini kurduğumuz tarzda bir proje. 58 projenin tamamı pilot uygulama. Hepsi kendi alanında faaliyet yürüten projeler ama bu sektör, İŞKUR'un yoğun faaliyet yürüttüğü bir sektör değil. Umuyorum proje başarılı olur, gençler eğitimler vesilesiyle istihdam edilir ve biz de Çorum'daki bu iyi uygulama örneğini Türkiye'ye yayma fırsatı buluruz."

        Varol Dur, "İŞKUR Yol Arkadaşım" tırının 5 bin kilometrelik yolculuğunun Çorum'da tamamlanacağını sözlerine ekledi.

        Proje koordinatörü Dilek Bilgin ise gençlerin eğitim ve iş hayatının dışında kalmasının sadece kendi hayatlarını değil, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

        Proje ile gençleri mesleki eğitime tabi tutarak istihdam edilmelerini sağlayacaklarını aktaran Bilgin, aynı zamanda içinde bulundukları umutsuzluk ve karamsarlık duygusundan çıkmalarına katkı sağlamış olacaklarını kaydetti.

        Bilgin, proje kapsamında Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulamalı arıcılık eğitim modülünü kullanacaklarını belirtti.

        Arıcılığın geleceğini koruma odaklı proje yürüttüklerinin altını çizen Bilgin, "Gelecekte birçok genç, tarım sektöründe yer alarak sektörü bir üst lige taşımaya vesile olacaktır. Proje ile gençlerimizin bal gibi mesleği olsun istiyoruz. Bunun için 'Arılar yoksa gelecek yok' diyoruz, tıpkı gençler olmazsa gelecek olmayacağı gibi." ifadesini kullandı.

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