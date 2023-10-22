Çorum'da saat 22.00'den sonra otomobilde alkol satan 2 kişi yakalandı
Çorum'da saat 22.00'den sonra otomobilde alkol ürünleri sattıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Çorum'da saat 22.00'den sonra otomobilde alkol ürünleri sattıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Kale Mahallesi Ata 1. Cadde'deki tekel bayisi işletmecileri A.G. ve H.C.U'nun saat 22.00'den sonra iş yerini kapatarak, otomobilden alkol ürünleri sattığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları takibe aldı.
Ekipler, fiziki takibin ardından arama yaptığı araçta çok sayıda alkol ürünü ve atıştırmalık ele geçirdi.
Zanlılar, polis merkezine götürüldü.