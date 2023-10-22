Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 34 sürücüye 117 bin 372 lira ceza kesildi Çorum'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 34 aracın sürücüsüne 117 bin 372 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da polis ekiplerince yapılan şok uygulamada trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 34 aracın sürücüsüne 117 bin 372 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kentin farklı noktalarında eş zamanlı uygulama yaptı.

74 aracın kontrol edildiği denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 34 sürücüye 117 bin 372 lira para cezası uygulandı.

Denetimde ayrıca Trafik Kanunu'na uygun olmadığı belirlenen 1 araç da trafikten men edildi.

Denetim sırasında ekiplerce Ulukavak Mahallesi Ölçek 3. Sokak'ta plakasız, şasi ve motor numarası silinmiş halde bulunan bir motosiklet de çalınmış olabileceği ihtimaline karşı otoparka götürüldü.