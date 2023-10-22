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        Çorum'da "Mesleki Gelişim Akademisi ve Bilinç Serisi Projesi" başladı

        Çorum İl Müftülüğü ile Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (HİSAM) hazırlanan "Mesleki Gelişim Akademisi ve Bilinç Serisi Projesi"nin başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:07
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        Çorum'da "Mesleki Gelişim Akademisi ve Bilinç Serisi Projesi" başladı
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        Çorum İl Müftülüğü ile Hitit Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (HİSAM) hazırlanan "Mesleki Gelişim Akademisi ve Bilinç Serisi Projesi"nin başladığı bildirildi.

        HİSAM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı'nın finansal desteğiyle geliştirilen proje kapsamında, Müftülük çalışanları ile üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

        İki aşamalı yürütülecek projenin ilk aşaması olan "Mesleki gelişim akademisi" kapsamında İl Müftülüğünde görevli vaiz, din hizmetleri uzmanı, manevi danışman ve rehber, imam hatip ve müezzin kayyımlarla toplam 48 saatlik eğitim programı yürütülecek.

        "Bilinç serisi" aşamasında ise kentteki üniversite öğrencilerine yönelik farklı konularda 4 panel yapılacak.

        Projenin "Mesleki gelişim akademisi" kapsamında ilk eğitim, Diyanet Gençlik Merkezi'nde Prof. Dr. Selim Türcan'ın "Son Dönem Tefsir Yaklaşımları" ve Doç. Dr. Ömer Dinç'in "Kuran'ın Tarihselliği" başlıklı sunumlarıyla yapıldı.

        "Bilinç serisi" kapsamında ise Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu'nda Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Yunus Öztürk, Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Hicabi Seçkiner ve Dr. Abdullah Çakır'ın konuşmacı olarak katıldığı seminer gerçekleştirildi.

        İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya'nın moderatörlüğünü yaptığı seminerde akademisyenler, "inanma ihtiyacı", "kulluk bilinci" ve "ibadetlerin külfet boyutu" konularında bilgilerini üniversite ve lise öğrencileriyle paylaştı.

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