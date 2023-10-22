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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:09 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:12
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Burhaneddin O. (74) idaresindeki 19 AEC 431 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Toptancılar Kavşağı'nda Semra D'nin (32) kullandığı 06 CED 585 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Neriman D. (70) yaralandı.

        Yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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