Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlusu Kerem Yavaş, bu yıl Trendyol Süper Lig'e yükselmek istediklerini, zor bir deplasmandan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Ahlatcı Çorum FK'yi 3-2 yenen Eyüpspor'da teknik sorumlusu Kerem Yavaş, bu yıl Trendyol Süper Lig'e yükselmek istediklerini, zor bir deplasmandan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, ligin yeni ekibi Çorum FK'nin sezon başından beri oynadıkları futbolla, atmosferiyle lige renk kattığını bildirdi.

Ev sahibi ekibin maçta kendilerini çok zorladığını belirten Yavaş, "Çorum FK'yi tebrik etmek istiyoruz, ciddi bir efor sarf ettiler. Zaten bugüne kadar oynadıkları oyun, gösterdikleri performans, zor bir maç olacağını bize gösteriyordu. Sonuç olarak zor maç oldu ama bizim hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Kolay olmayacağını biliyoruz. Bu tip zor deplasmanlardan galip ayrılmak bizim adımıza sevindirici." dedi.

Maça iyi başladıklarını ve performansın kısa sürede skora yansıdığını dile getiren Yavaş, "3-0'lık skordan sonra ilk yarıda oyunda düşüş, dalgalanma, rakibin baskısına cevap verememe ve en önemlisi çok basit top kayıplarıyla rakip sahaya geçemedik ve çok büyük baskı yedik. Bunun sonucunda kalemizde bir gol gördük. İkinci devre bizim için daha dengeliydi. Skor dezavantajı olduğu için zaman zaman Çorum FK üstümüze geldi ama burada da çok bariz hatalar yapmadan kazandık. Çorum FK'ye başarılar diliyorum." diye konuştu.

- Tam: "Jeneriklik goller oldu bugün"

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam ise Eyüpspor'un ligin lideri ve en güçlü takımı olduğunu hatırlattı.

Maça iyi başlamadıklarını ancak 3 farkla geriye düştükten sonra oyuncuların reaksiyon gösterdiğine dikkati çeken Tam, "Çok güçlü bir rakibe karşı oynuyorduk. Etkili, vuruş kalitesi yüksek ayakları var. Jeneriklik goller oldu bugün. Bizim adımıza da Ferhat'ın attığı gol, keza Caner'in attığı gol. Orta mıydı, şut muydu onu bilmiyorum ama inanılmaz bir yere gitti." şeklinde konuştu.

İstatistiklere göre rakiple aynı oranda topa sahip olduklarının altını çizen Tam, "Maçta 19'a 14 şut var. Bizim 7 tane isabetli şutumuz, direkten dönen topumuz var. Onların 4 şutu, 4 golü var, biri iptal oldu. Vuruş kalitesi üst düzey futbolculardan oluşan bir takım olduğu ortada. O fırsatları vermemeliydik. Orta sayımız onlardan daha fazla ama sonlandırmada istediğimizi elde edemedik. Ben oyuncularımla, onların verdiği mücadeleyle gurur duyuyorum. Küçümsenecek bir mücadele değil." ifadelerini kullandı.

Tam, taraftarların maç oynanırken kendisini istifa etmeye çağırmasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Maç devam ederken seyircinin takımı daha fazla desteklemesini bekliyorum. Maç sonunda tepki gösterebilirler ama maç devam ediyor. Eyüpspor gibi bir takıma 3-0'dan 3-2'ye getirme şansını yakaladık. Maç devam ediyor, daha 5-6 dakika var, her şey olabilir futbolda, 3-3 yapabiliriz. Maç bittikten sonra öz eleştiriyi yaparız, seyircimiz de bize bir eleştirisi varsa en doğal hakkı, yapabilir."