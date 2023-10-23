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        Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 01:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 01:45
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        Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

        İskilip-Ankara kara yolu Çukur köyü yol ayrımında Ö.K, İ.K, M.K. ve R.K. ile H.K. ve K.K. arasında, köydeki bir arazi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K. ve K.K. silahla vurularak yaralandı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesine, ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından zanlılardan R.K'nin jandarma ekiplerince yakalandığı, diğer zanlıların yakalanması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

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