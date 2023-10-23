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        Çorum'da "Belgelerle Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Gelişimi Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Çorum'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın "Belgelerle Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Gelişimi Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:24
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        Çorum'da "Belgelerle Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Gelişimi Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Çorum'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın "Belgelerle Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Gelişimi Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        Cumhuriyet'in kuruluş ve gelişim aşamasında alınan önemli kararların belgelerinin yer aldığı, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sergi için açılış töreni düzenlendi.

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına anlamlı bir etkinlikle başladıklarını söyledi.

        Serginin akademisyen ve öğrencileri geçmişe götüreceğini belirten Öztürk, "Sergide çok özel evraklar var. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın özenle seçtiği, Cumhuriyet'in kuruluşuna dönük bir çalışma. Cumhuriyet'in 100. yılının onurunu, şerefini yaşadığımız bir hafta olmasını diliyorum." dedi.

        Öztürk, beraberindeki akademisyenlerle sergiyi gezerek, Türkiye'nin son 100 yılına ışık tutan belgeleri inceledi.

        Sergide, devletin şeklinin Cumhuriyet olarak belirlendiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanı olarak seçildiği, Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de bütün yurtta 100 pare top atışı yapılması ve bayram ilan edilmesi, Latin alfabesine geçilmesi gibi önemli anlara ışık tutan belgeler dikkat çekti.

        Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.

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