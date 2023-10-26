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        Sungurlu'da bu yıl 800 ton çeltik üretimi bekleniyor

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bu yıl yaklaşık bin dekar alandan 800 ton çeltik elde edilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:05
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        Sungurlu'da bu yıl 800 ton çeltik üretimi bekleniyor
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bu yıl yaklaşık bin dekar alandan 800 ton çeltik elde edilmesi bekleniyor.

        Tarımsal üretimiyle öne çıkan Sungurlu'da çeltik üretimi, ilçenin kuzey kesimlerinde, Kızılırmak'ın bereketli sularıyla hayat verdiği bölgelerde devam ediyor.

        Sungurlu Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yaklaşık bin dekar alanda gerçekleşen çeltik üretiminde bu yıl 800 ton mahsul elde edilmesi planlanıyor.

        Kula köyünde çeltik üreten Rüştü Altuntaş, AA muhabirine, ilçede çeltik ekiminin yalnızca köylerinde yapıldığını belirtti.

        Altuntaş, her yıl Mayıs ayının 15'i gibi ekime başladıklarını belirterek, bölgede hasat çalışmalarının birkaç gün içinde sona ereceğini kaydetti.

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